Fußball-Bezirksliga Derby im Bezirksliga-Abstiegskampf

SVG Weißenberg (11.) – SG Rommerskirchen/Gilbach (17.). Weißenberg ist in bestechender Form. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schneider ist seit sieben Pflichtspielen ohne Niederlage. Am Sonntag gelang gegen Tabellenführer SG Benrath/Hassels ein 1:0-Sieg. Auch die SG legte am vergangenen Wochenende gegen den Tabellendritten TSV Eller ein starkes Spiel auf den Rasen. Trotz eines Zwei-Tore-Rückstands holte „Roki“ beim 2:2 einen Punkt. Die beiden Teams trennen sechs Zähler. Für die Gäste steht das Weihnachtsfest unterm Strich bereits fest. Die SVG konnte hingegen bis auf Platz elf klettern, trotzdem nimmt Schneider das Spiel nicht auf die leichte Schulter. „Unser Sieg gegen Benrath ist nur etwas wert, wenn wir am Freitag mindestens einen Punkt holen. Wir dürfen ,Roki’ nicht unterschätzen, jedes Spiel ist anders“, sagt er. Für die Gäste hat das Spiel eine große Bedeutung, weiß Trainer Frank Lambertz: „Unsere Formkurve und die Stimmung sind auf dem richtigen Stand. Wir haben in den letzten Wochen bewiesen, dass mehr in uns steckt, als wir gezeigt haben. Wir brauchen dringend Punkte, das wird in Weißenberg aber nicht leicht.“