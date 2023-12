Zwei Siege in 26 Spielen Ein Makel aus Borussias Vorsaison besteht weiterhin

Am 30. September war Borussia endgültig in der neuen Saison angekommen. Am sechsten Spieltag gelang der Mannschaft der erste Saisonsieg – und das auch noch auswärts: 3:1 siegten die Gladbacher beim VfL Bochum. Es war ein verdienter Sieg, der leicht auch noch deutlich höher hätte ausfallen können, so überlegen war Borussia in den ersten 60 Minuten der Partie. Auf jeden Fall machte das Spiel Hoffnung, Gladbach könne im Verlauf der Spielzeit in der Fremde deutlich besser abschneiden als in der Vorsaison.