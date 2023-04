Kreispokal in Mönchengladbach-Viersen So spannend wird der Endspieltag am Ostermontag

Eine bittere Niederlage, für die das Team laut Fioravante aber immerhin viel Respektbekundungen vom Gegner bekam. Da der FV am Saisonende in die Regionalliga aufstieg, nimmt er in diesem Jahr nicht am Kreispokal teil. Für Hardt war es derweil in Summe die vierte Pokalniederlage seit 2015 – in diesem Jahr gibt es nun einen neuen Anlauf. Der Gegner ist dieses Mal die SpVg Odenkirchen, die wie Hardt in der Bezirksliga spielt. „Das ist ein Gladbacher Derby. Letztes Jahr waren wir nahe dran, dieses Jahr wollen wir uns den Pokalsieg nicht nehmen lassen. Die Chancen stehen gut, weil wir den Willen und Bock haben“, sagt Fioravante.