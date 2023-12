Leichtathletik TSV-Nachwuchs ist unterm Hallendach schon gut in Form

So kratzte Sinan Karabunar in Düsseldorf in 7,17 Sekunden über 60 Meter an der Norm für die Deutschen Jugendmeisterschaften der U20. Im Weitsprung siegte er mit 6,74 Metern, 23,57 Sekunden über 200 Meter rundeten seinen gelungenen Auftritt ab. Kemi Körsgen meldete sich nach ihrem Australien-Aufenthalt mit einem Erfolg über die 800 Meter der weiblichen Jugend U20 in 2:22,61 Minuten zurück. Charlotte Böhm gelang nach zweijähriger Wartezeit bei ihrem dritten Platz im Weitsprung der U20 mit 5,04 Metern endlich mal wieder ein Sprung über die Fünf-Meter-Marke. Die gleichaltrige Linn Fischer gewann das Kugelstoßen in persönlicher Bestleistung von 11,10 Metern. Auch Franziska Gimborn (W14) war mit der Kugel mit 9,87 Metern nicht zu bezwingen. Sydney von Zons (M13), dessen Gastauftritt bei der Cross-EM in Brüssel vor zwei Wochen wegen des miesen Wetters ausgefallen war, setzte sich über 800 Meter in 2:18,49 Minuten durch, Raphael Hastenrath im Kugelstoßen der Männer mit 13,24 Metern.