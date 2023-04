Aufwärtstrend in der Oberliga bestätigt Nettetal erkämpft historisch ersten Punkt gegen Hilden

Das Spielglück war zunächst nicht aufseiten der Nettetaler: In der 18. Minute traf Morten Heffungs nach einem langen Einwurf von Pascal Schellhammer lediglich den Innenpfosten. Zu einem gänzlich unglücklichen Zeitpunkt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit fiel zudem der Gegentreffer zum 0:1 durch Robin Müller (45.+1). „Wir haben uns davon nicht runterziehen lassen, weil wir in der ersten Halbzeit gesehen haben, dass wir gleichwertig waren“, so Schwan.