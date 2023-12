Vorweihnachtliche Stimmung in Nettetal Neue Lichtshow begeistert Besucher des Lobbericher Adventsmarkts

Im großen grünen Zelt vom Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Lobberich, wo die Landjugend Lobberich die Bewirtung übernommen hat, stellt sich das Lobberich von heute und gestern in Bildern vor. „Auf der rechten Seite haben wir die historischen Bilder und links hängen die Kunstwerke unserer Heimatstadt“, sagt Werner Backes. Das Vorstandsmitglied vom VVV kann dabei so manches Anekdötchen zu den Bildern erzählen. So wurden einst an der ersten Frittenbude in Lobberich für wenige Pfennige Pommes gekauft, um dann mit der Tüte vor dem benachbarten Fernsehgeschäft zu stehen. „Die wenigsten hatten damals einen Fernseher zu Hause“, erklärt Backes. Im Zelt wird es weihnachtlich. Angesichts des Regens spielt der Musikverein Cäcilia Hinsbeck überdacht seine weihnachtlichen Musikstücke. Im benachbarten großen weißen Zelt vom Förderverein der Kita Löwenzahn qualmen die Waffeleisen. Nebenan verkauft der Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule Reibekuchen mit Apfelmus.