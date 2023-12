Letzter der Auswärtstabelle Pinguine auswärts noch zu schwach

Das Angriffsspiel dürfte auch in dieser Woche auf dem Trainingsplan der Pinguine ganz oben stehen. Die Schwarz-Gelben haben mit 78 erzielten Treffern die drittschwächste Offensive der Liga. Nur die Lausitzer Füchse und Selb haben noch weniger Tore erzielt. Die Abwehr um den starken Schlussmann Bick ist dagegen das Prunkstück der Krefelder. Mit 75 Gegentoren haben sie die viertbeste Defensive der Liga. „In der Abwehr sind wir sehr stabil. In beiden Spielen am Wochenende haben wir in der regulären Spielzeit nur einen Treffer zugelassen. Am Offensivspiel müssen wir noch arbeiten. Da war ich nur mit dem ersten Drittel gegen Selb zufrieden“, sagte Poss am Montag, der mit den vier Punkten am Wochenende nicht unzufrieden ist. „Bietigheim ist in den vergangenen Wochen stärker geworden, da ist es nicht schlecht, auswärts einen Punkt zu holen.“ Dabei dürfte dem Trainer auch nicht entgangen sein, dass es in der Fremde für die Pinguine nicht gut läuft. Auswärts haben die Krefelder erst drei Dreipunktesiege eingefahren und sind Tabellenletzter.