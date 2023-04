Leichtathlet vom SC Myhl So sieht der Olympia-Plan von Frederik Ruppert für 2024 aus

Bis Freitag weilte Frederik Ruppert in Südafrika – in Potchefstroom, im Nordwesten des Landes, auf rund 1300 Metern Höhe. Trocken, durchschnittlich 25 Grad, und dadurch deutlich bessere Trainingsbedingungen als daheim in Deutschland, wo sich das Wetter zuletzt nicht final zwischen Regenschauern, Frost und ersten Frühlingsstimmungen festlegen wollte. Es sind aber nicht in erster Linie die Bedingungen, die Ruppert aktuell in gute Laune versetzen. Es ist vielmehr, dass er beschwerdefrei und mit ersten Trainingsumfängen im Gepäck nach Südafrika gekommen ist – deutlich anders als im Vorjahr. Damals hatte den Hindernisläufer eine Sehnenverletzung für Monate außer Gefecht gesetzt, nach Südafrika kam er quasi ohne Trainingsleistung.