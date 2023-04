Hallen-Weltmeisterschaften der Senioren So haben Reiner Görtz und Ulrike Wefers bei der WM überrascht

Görtz erhöhte auf 1,90 Meter und verlängerte den Anlauf um 30 Zentimeter, damit er bis zum Einstichkasten mehr Tempo aufnehmen konnte. Allerdings unterlief er die Latte und leistete sich drei Fehlversuche bei der neuen Höhe. So blieb es bei Bronze. Die Medaille konnte ihm dann allerdings nicht persönlich übergeben werden, da er die Siegerehrung verpasste. „Ich brachte gerade meinen Stab zum Auto und hatte nicht damit gerechnet, dass die Ehrungszeremonie schon so früh stattfand“, so Görtz enttäuscht.