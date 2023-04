Bodybuilderin in Las Vegas Nicole Basmer aus Gladbach will Miss Olympia werden

Das zeigt sich insbesondere vor einem Wettkampf, beispielsweise in Las Vegas. In den Tagen zuvor trank Basmer teilweise bis zu zehn Liter am Tag, um den Körper zu „überschwemmen“, wie sie es nennt, um dann unmittelbar davor kaum mehr Flüssigkeit aufzunehmen, den Körper „entwässern“. Das soll zu einer stärkeren Definition der Muskeln führen. Am Tag des Wettkampfs selbst trinkt sie kaum mehr als ein Glas Wasser. Auch Kohlehydrate sind tabu. Ab dem Vorabend sprüht sie zudem drei Schichten Bräunungsfarbe auf, vor dem Auftritt zusätzlich ein Öl, das den für Bodybuilder typisch glänzenden Look verleiht. „Kurz davor mache ich mich mit Gummibändern warm, damit die Muskeln voll auf Pump sind.“ Im Anschluss geht es raus auf die Bühne.