VVV auf dem Transfermarkt aktiv : Venlo mit neuem Spieler vor Partie beim FC Utrecht

Lee Cattermole ist neu bei VVV Venlo in der Eredivisie. Foto: VVV Venlo

Am Sonntag steht mit Lee Cattermole in der Eredivisie die Partie in Utrecht an.

Im Sonntagsspiel (14.30 Uhr) beim FC Utrecht werden die Fußballer von VVV Venlo in der Eredivisie aller Voraussicht nach ihren jüngsten Neuzugang aufs Spielfeld schicken. Gut eine Woche vor dem Ende der Wechselfrist verpflichteten die Grenzstädter den 31-jährigen Lee Cattermole, der zuletzt für den FC Sunderland in der drittklassigen League One gespielt hat.