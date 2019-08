Eredivisie : Venlo dreht das Spiel gegen Waalwijk nach der Pause

Nach einer schwachen ersten Halbzeit liegen die Grenzstädter 0:1 zurück, Neu-Trainer Robert Maaskant findet aber in der Kabine die richtigen Worte. Am Ende steht ein 3:1-Sieg gegen Aufsteiger Waalwijk, der Venlo zwischenzeitlich erstmals in seiner 116-jährigen Vereinsgeschichte an die Spitze der Eredivisie brachte. Von André Piel