Noten-Check : Leser strafen Borussen für 1:2 bei Union Berlin ab

Interaktiv Mönchengladbach Die Enttäuschung sitzt tief bei Borussias Fans nach der Last-Minute-Niederlage bei Union Berlin – das ist auch an den Benotungen der User ablesbar. Welche Gladbacher Profis besonders schlecht wegkamen beim Votum der Leser.

„Ein Tor verändert im Fußball alles“, hatte Christoph Kramer nach dem 1:3 daheim gegen Eintracht Frankfurt im Bezug auf den frühen Führungstreffer des Gegners gesagt. Auch am vergangenen Sonntag in Berlin änderte das letzte Tor für die Borussen alles: Statt wenigstens einen Punkt mitzunehmen aus der Alten Försterei, ließen sie Gastgeber Union noch das Last-Minute-2:1 erzielen. Ein Treffer, der auch die Noten der Gladbach-Fans nochmals ordentlich beeinflusst haben dürfte.

Auf jeden Fall gab es letztlich keinen Gladbacher Profi, der im Vergleich zur Einzelkritik der Borussia-Reporter am späten Sonntagnachmittag besser wegkam bei den Fans. Viele wurden gar deutlich schlechter bewertet, was sich auch in der Gesamtnote niederschlug: Lag diese bei uns noch bei einer 3- (3,4), verteilten die Fans in Summe eine glatte 4 (4,1).