„Mit mehreren Vereinen gesprochen“ : Borussia-Stürmer Thuram äußert sich zu seiner Entwicklung und dem FC Bayern

Mönchengladbach Bei Borussia Mönchengladbach wurde Marcus Thuram zu Beginn der Saison in die Mitte versetzt. Acht Tore hat er bisher auf dem Konto. Wie er seine Entwicklung einschätzt und was er tut, um noch besser zu werden, hat er nun in einem Interview erzählt. Darin war auch der FC Bayern Thema.

Während die Union-Fans an der Alten Försterei nach dem 2:1-Siegtreffer in der 97. Spielminute am Sonntag endgültig in Ekstase verfielen, versteckte Marcus Thuram sein Gesicht unter seinem grünen Trikot. Der Franzose wollte es nicht glauben, dass seine Mannschaft gerade auch noch das Unentschieden aus der Hand gegeben hatte.

In den 96 Minuten zuvor war Thuram, der zuvor in vier Bundesligaspielen fünf Tore erzielt hatte, ein Treffer verwehrt geblieben. Drei Torschüsse gab er ab und mit etwas mehr Präzision hätte er nur zwei Minuten nach Nico Elvedis Führungstreffer beinahe das 2:0 erzielt. Robin Knoche und Union-Torwart Frederik Rönnow hatte er hinter sich gelassen, doch sein Kopfball aus spitzem Winkel landete auf dem Tornetz.

Mit acht Saisontoren liegt Thuram in der Bundesliga-Torjägerliste hinter Niclas Füllkrug (Werder Bremen) und Christopher Nkunku (RB Leipzig), die beide neun Treffer auf dem Konto haben. Dass er nun unter Gladbach-Trainer Daniel Farke als Mittelstürmer unterwegs ist, trägt Früchte. Ratschläge holt er sich dafür nicht nur aus der Familie, sondern auch von zwei Landsmännern, die genau wissen, wie man als Nummer Neun zu einem der besten Stürmer der Welt reifen kann. „Ich spreche viel mit Karim Benzema und Thierry Henry und mit meinem Vater“, sagte Thuram in einem Interview mit der französischen „L’Equipe“.

Seine Arbeit auf dem Trainingsplatz ergänzt er mit Anschauungsmaterial. „Ich schaue viele Videos von Ronaldo, dem Brasilianer, Ibrahimovic, Henry, Trezeguet, Benzema und Lewandowski. Ich versuche, Elemente in mein Spiel zu integrieren, um diese Position und die Mentalität, die man für sein Spiel braucht, zu studieren“, so Thuram.

Im Sommer war viel über einen vorzeitigen Abgang Thurams diskutiert worden. Bis 2023 läuft sein Vertrag noch, im nächsten Jahr kann er Borussia daher ablösefrei verlassen. Interessenten gab es bereits zahlreiche, wie Thuram bestätigte: „Wir haben mit mehreren Vereinen gesprochen. Aber ich wusste, dass ich bei Borussia als Mittelstürmer in die Saison starten würde. Hier kenne ich die Spieler und das System und deshalb war das die richtige Entscheidung.“

Zuletzt wurde Thuram mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. „Der FC Bayern ist ein sehr großer Verein. Aber ich denke von Tag zu Tag. Was nützt es mir, mich irgendwo in drei Jahren zu sehen? Mein Ziel ist es, der bestmögliche Spieler zu werden. Wenn ich also der bestmögliche Marcus Thuram werden will, dann muss ich morgen und übermorgen daran arbeiten und nicht in zwei Jahren“, sagte Thuram.

Seine Entwicklung wird von den europäischen Top-Klubs genauestens verfolgt, spätestens nach der Weltmeisterschaft dürfte das Buhlen um Thuram so richtig beginnen – und Gespräche aus dem Sommer fortgeführt werden. Ein Verbleib in Gladbach ist äußerst unwahrscheinlich, der sportliche Verlust wäre für Borussia groß, hinzu käme die Tatsache, dass der Klub – Stand jetzt – Thuram zum Nulltarif ziehen lassen müsste. Sportdirektor Roland Virkus hat dem Franzosen ein Angebot vorgelegt, seine ungewisse Zukunft scheint den Stürmer aber ganz und gar nicht zu beeinflussen.