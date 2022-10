Mögliche Abgänge im Winter : Farke macht bei Bensebaini und Thuram eine klare Ansage

Mönchengladbach Daniel Farke hat im Vorfeld des Spiels bei Union Berlin seine derzeit besten Akteure gelobt und über deren Zukunft bei Borussia Mönchengladbach gesprochen. Theoretisch könnten beide im Winter wechseln, um noch eine Ablösesumme zu kassieren, doch Farke hat da eine klare Meinung.

Sheraldo Becker ist so etwas wie der Marcus Thuram von Union Berlin. Der Niederländer mit surinamischen Wurzeln ist der beste Torschütze seines Teams – wie Gladbachs Franzose. Sechsmal hat Becker in der Liga getroffen und einmal in der Europa League, Thuram hat alle acht Tore in der Bundesliga fabriziert. 15 Millionen Marktwert werden für Becker veranschlagt, 20 für Thuram.

Beide haben einen Rollentausch hinter sich und davon offenbar profitiert. Der Berliner, in der Spielzeit zuvor noch meist vorderste Spitze, kommt in dieser Saison mehr aus der Tiefe als hängende Spitze. Thuram ist nach dem Abgang von Breel Embolo nun klarer Mittelstürmer in Gladbach. Dennoch wäre Becker einer, der auch Farke begeistern könnte in seinem Team. „Er ist ein außergewöhnlicher Stürmer mit viel Tempo“, findet Farke. Aber: „Ich möchte Marcus Thuram nicht eintauschen, gegen keinen Spieler“, stellte Farke klar.

Farke weiß genau, was er an Thuram hat. Und auch an Ramy Bensebaini. Beide sind neben dem verletzten Torwart Yann Sommer in seiner Mannschaft das, was für Farke in der Liga aktuell Eintracht Frankfurt und Union Berlin sind: die konstantesten Performer. Dabei imponiert ihm besonders, dass beide trotz der Debatten um ihre Zukunft angesichts der auslaufenden Verträge so gut sind. „Sie lassen sich von der Situation nicht beeinflussen, sondern gehen sehr gut damit um“, lobte Farke die Professionalität des Duos. Da gab es schon andere Beispiele.

Dass beide Spieler nun auch deswegen so aufspielen, um sich interessant zu machen für neue, große Klubs, ist indes anzunehmen. Vergangene Saison war es bei beiden nicht so prall, vor allem bei Thuram. Mögliche Wechselwünsche, wie sie vor allem wohl Bensebaini geäußert hat, blieben unerfüllt. Das dürfte dieses Mal anders sein, zumal im Sommer beide Spieler ablösefrei zu haben sind.

Nun sind sie aber erstmal neben dem derzeit verletzten Yann Sommer Garanten dafür, dass die Borussen 16 Punkte haben nach elf Spielen. Das Hoch der beiden Herren ist auch anderen Klubs nicht entgangen. Bei Thuram wird über einen schnellen Wechsel zum FC Liverpool spekuliert, bei Bensebaini soll zum Beispiel Borussia Dortmund über eine Winterverpflichtung nachdenken. Weswegen Farke auch eine klare Ansage machte für das kommende Transferfenster.

„Ich bin zuversichtlich, dass uns diese Leistungsträger bis zum Ende der Saison zur Verfügung stehen werden. Wir sind finanziell nicht im Zugzwang, Spieler abzugeben, bei außergewöhnlichen Angeboten können wir überlegen, was wir tun, im Winter sind wir selbst Herr des Verfahrens“, sagte Farke. Kurz: Nur wenn es horrende Einnahmen gibt, gibt er seine derzeit Besten frei. Denn ohne sie wäre es noch schwieriger, „die allerhöchsten Ziele anzugehen“.

Farke lobt und zollt Thuram, der sich mehr und mehr in der Mittelstürmer-Rolle einfügt, und Bensebaini, der vielleicht der aktuell kompletteste Gladbacher Spieler ist, höchsten Respekt. Es ist auch ein Werben um die weitere Gunst der Spieler. Farke hofft insgeheim, dass sie doch noch die vorgelegten Vertragsangebote annehmen (gleiches gilt für Torwart Yann Sommer). Das Thema Europa wäre sicherlich ein zusätzliches wichtiges Argument, aber Gladbach kann damit nicht konkret ins Rennen gehen, zweimal klappte es zuletzt nicht mit der Qualifikation.

Sowohl bei Thuram als auch bei Bensebaini deutet aber alles auf ein Ende der gemeinsamen Zeit hin, ob mit oder ohne Europa. Wer ablösefrei ist, hat natürlich mehr Optionen. Und beide haben wohl den Drang, sich zu verändern.