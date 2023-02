Vor dem Schalke-Spiel Borussia bangt um Stindl - Kramer will nach elf Monaten etwas schaffen

Lars Stindl war beim 4:1 der Borussen bei der TSG Hoffenheim ein entscheidender Mann. An den beiden Toren von Jonas Hofmann war er beteiligt, das vorentscheidende 3:1 erzielte er selbst. Ob er am Samstag gegen Schalke 04 (18.30 Uhr, Sky) weitermachen kann, wo er in Sinsheim aufgehört hat, ist aber fraglich. „Lars hat Rückenprobleme, er konnte daher nicht trainieren. Er hatte vergangene Woche schon Probleme, am Dienstag beim Training hat er eine Reaktion gezeigt. Wir müssen abwarten und von Tag zu Tag entscheiden“, sagte Daniel Farke.