Große Herausforderungen Für Borussia wird sich in der nächsten Transferperiode einiges zuspitzen

Jahrelang haben sich Borussias Fans daran ergötzt, welch ein Trubel am letzten Tag der Winter-Transferperiode woanders herrschte, während an der Hennes-Weisweiler-Allee 1 in Mönchengladbach ein Werktag wie jeder andere vorbeizog. Am 31. Januar 2023 herrschte zumindest kein durchgehender Konsens mehr, dass es nirgendwo Bedarf gegeben hätte. Wobei sich die Fan-Forderungen fast ausschließlich auf die Mittelstürmer-Position bezogen, wo Marcus Thuram ohne echten Back-up seine Zeit bei Borussia zu Ende bringen wird.