2:1 gegen Hoffenheim Borussia feiert „Sieg der Mentalität“ – Derby als positiver Knackpunkt

Der Mittelfeldspieler war in der 68. Minute für Florian Neuhaus in die Partie gekommen und hatte auch dessen Kapitänsbinde übernommen. Für Neuhaus war es die erste Gelegenheit seit dem 1:3 in Köln, mal wieder von Beginn an für sich zu werben. So recht wollte das nicht gelingen – wobei es generell eher ein erkämpfter denn ein erspielter Sieg war. „Es war sicherlich kein fußballerischer Leckerbissen. Aber das zählt auch nicht, wir haben gewonnen, haben einen Sprung in der Tabelle gemacht und können jetzt den Tag genießen“, sagte Neuhaus. Mit den Fans, die wieder ein gutes Gespür bewiesen hätten, hätten sie gemeinsam den enorm wichtigen Sieg bis zum Ende verteidigt.