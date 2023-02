„Wird einen tollen Job machen“ Ter Stegen erhofft sich von Völler Stabilität für den DFB

Mit seinem Konkurrenten Manuel Neuer hatte er nach dessen Verletzung Kontakt. „Wir haben kurz geschrieben, ich habe ihm gute Besserung gewünscht, und ich hoffe, dass er schnellstmöglich zurückkommt. Wir haben einfach ein gutes Verhältnis gehabt, von daher ist es absolut schade, was passiert ist“, sagte der ehemalige Torhüter von Borussia Mönchengladbach. Bei ihm sei bezüglich der Risikosportarten alles vertraglich geregelt. „Ich kenne mich nicht damit aus, was in anderen Verträgen steht. In meinem Vertrag gibt es Sachen, vor allem die Extremsportarten, die ich nicht ausführen darf“, sagte ter Stegen.