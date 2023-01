Start in die Schalke-Woche Sippel bricht Training ab, Farke resümiert Borussias Transferperiode

Für den Mittwoch hat Gladbachs Trainer zwei Einheiten angesetzt, morgens (10.45 Uhr) geht es auf den Trainingsplatz, am Nachmittag in den Kraftraum. Am Donnerstag (10.45 Uhr) und Freitag (nicht öffentlich) wird jeweils einmal trainiert, ehe Schalke am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) zu Gast ist. Die Pressekonferenz zum Spiel ist am Donnerstag um 13.30 Uhr.