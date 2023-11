Borussias Altersstruktur Der neue Wert des Mittelalters in Gladbach

Das Wort des Sommers in der Borussen-Welt war „Umbruch“. Das Team war in die Jahre gekommen, es hatte wenig Fluktuation gegeben. Im Jahr zuvor, 2022, wurde zart damit begonnen, nun stand der zweite Schritt an, das Team im Kern zu verändern. Dazu gehörte, das ist eine Erkenntnis des ersten Saisondrittels: Der Wert des Mittelalters, der Spieler zwischen 24 und 28, ist größer geworden im Vergleich zu den Vorjahren. Diese Spieler sind, wie es so schön heißt, im besten Fußballer-Alter.