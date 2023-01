Transferfenster bald zu Thuram und Bensebaini bleiben – was das für Gladbach bedeutet

Knapp ein Tag ist übrig von der aktuellen Transferperiode. Die Bilanz bisher: Borussia hat am vorletzten Tag noch Torben Müsel aus der dritten Kaderreihe an Rot-Weiss Essen veräußert. Zuvor wurde Rocco Reitz an St. Truiden verliehen. Und es gab den Ringtausch im Tor, Yann Sommer spielt jetzt bei den Bayern, von dem Geld aus München kaufte Manager Roland Virkus Sommers Landsmann Jonas Omlin dem HSC Montpellier ab.