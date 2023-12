Spieltags-Barometer So optimistisch blicken Borussias Fans auf das DFB-Pokal-Duell mit dem VfL Wolfsburg

Die Anhänger haben die Leistung am vergangenen Wochenende gegen Hoffenheim im Schnitt mit einer 3,02 bewertet. Erstaunlich: Trotz der Niederlage lag die Durchschnittsnote nach dem BVB-Spiel bei 2,98. Das mag vor allem damit zusammenhängen, wie unterschiedlich die Ergebnisse zustande gekommen sind. Während Gladbach gegen Hoffenheim vor allem einen Erfolg der Kategorie Arbeitssieg ohne große Glanzpunkte einfuhr, brillierte es in Dortmund in der ersten halben Stunde – und war am Ende kurz davor, noch den 3:3-Ausgleich zu erzielen.