Ewiger Borusse nicht im Kader Herrmann ist nur noch Farkes 21. Mann

Schwerer verletzt war er seit April 2018 nicht mehr, im November jenes Jahres erlebte er dann eine so ernüchternde Zeit als Borusse, dass er in der Winterpause kurz vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart stand. „Jeder weiß, dass ich an Gladbach hänge, mich immer super wohl gefühlt habe und auch weiter Vollgas gebe. Aber wenn es bis Weihnachten weitergeht, dass ich nicht mal im Kader bin, dann macht es so natürlich keinen Sinn mehr“, sagte Herrmann damals. Die Kollegen spielten unter Dieter Hecking eine 33-Punke-Hinrunde, für den Flügelspieler hatte der Trainer selten eine Verwendung.