Gladbach vor dem Schalke-Spiel Was Farke erwartet und welche personellen Fragezeichen es gibt

Daniel Farke hat den Arbeitsauftrag an seine Mannschaft für das Spiel am Samstag gegen den FC Schalke 04 (18.30 Uhr, Sky) klar formuliert. „Wir sind hoch motiviert, zum ersten Mal in dieser Saison zwei Siege in Serie hinzulegen“, sagte Borussias Trainer am Donnerstag. Doch gibt es zwei Faktoren, die das Ansinnen etwas verkomplizieren: Borussia aktuelle Personalsituation und der Gegner.