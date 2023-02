4:1 bei der TSG Hoffenheim Ein Gladbach-Sieg allein macht noch nicht alles gut

Im Spiel der Borussen bei der TSG Hoffenheim ging es auch um die Antwort auf die Frage: Wer ist mehr Diva? Beide Teams sind launisch und janusköpfig, sie wechseln ihr Gesicht schneller, als Gladbachs legendäre Fohlenelf früher in den großen 70ern kontern konnte. Nur, das ist rückblickend zu sagen: Der Denkansatz war falsch. Der Sieger, so lautete die These, sei weniger divenhaft als der Verlierer. Doch ist es nicht gerade umgekehrt?