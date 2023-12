In der 120. Minute Koné köpft Borussia ins Viertelfinale

Während Gladbachs Fans vor dem Spiel sangen: „Pokalsieger wird nur der VfL“, machte die Wolfsburger Kurve mit ein paar Leuchtraketen auf sich aufmerksam. Dem Spiel fehlten dann jedoch in der ersten Halbzeit jegliche Knalleffekte. Kramer kam zwar in der siebten Minute zu einer Torchance, als sein Distanzschuss knapp am Pfosten vorbeiging. In der Folge tat sich Gladbach jedoch schwer, sich durch die eng stehenden Verteidigungslinien der Gäste zu kombinieren.