Riesenjubel im DFB-Pokal Borussias Last-Minute-Coup – „Bis zum Schluss dran geglaubt“

Als erster Bundesligist steht Borussia im Viertelfinale, am Dienstag kamen neben ihr noch drei Zweitligisten weiter, ein vierter wird am Mittwoch auf jeden Fall folgen. „Der Pokal ist unheimlich spannend dieses Jahr, es sind schon viele große Teams raus“, sagte Weigl. Ein weiteres Weiterkommen würde das erste Halbfinale seit sieben Jahren bedeuten. Der Traum von Berlin hat durch den Last-Minute-Coup gegen Wolfsburg aber jede Menge Nahrung erhalten. In die Hauptstadt geht es schon mal am Wochenende, wenn Gladbach bei Union zu Gast ist. „Die Bundesliga ist das Tagesgeschäft, da wollen wir natürlich noch so viel wie möglich punkten“, sagte Virkus.