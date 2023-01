Borussias erster Auswärtssieg Matchwinner Hofmann gibt direkt das nächste Ziel aus

„Vor allem die erste Halbzeit hat den Unterschied gemacht. Da haben wir sehr gut aufgebaut, waren kaum greifbar, haben uns super in den Räumen bewegt, gerade, weil Hoffenheim viel Mann auf Mann geht, war es wichtig, sich gegenläufig zu bewegen, um Spieler freizustellen in den wichtigen Räumen. Das haben wir sehr gut umgesetzt und verdient 2:0 geführt“, sagte Hofmann. Er hatte beim 0:1 in Augsburg erkrankt gefehlt, am Tag vor dem Spiel in Sinsheim „schwitzte“ er nur kurz mit an, wie Trainer Daniel Farke berichtete. Und kam sofort auf Hochtouren.