Rotation, Systemwechsel, Leihspieler So können Virkus und Farke Borussia neue Reize setzen

Borussias Trend ist problematisch. Das 0:1 beim FC Augsburg war die siebte Niederlage in den vergangenen elf Spielen. Statt sich eindeutig Richtung Europa-Plätze zu orientieren, laufen die Gladbacher Gefahr, nicht nur noch mehr den Anschluss zu verlieren, sondern sogar in unliebsame Regionen der Tabelle abzugleiten. In den beiden ersten Spielen des Jahres fehlte den Borussen die nötige Inspiration, neue Reize könnten dem Team guttun. Manager Roland Virkus und Trainer Daniel Farke sind gefragt. Es geht nicht um Aktionismus, sondern darum, das Team wachzurütteln. Es gibt drei wesentliche Ansatzpunkte.