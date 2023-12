Kolumne des Ur-Borussen Was für Vogts ein Hauptmanko der Borussen ist

So etwas wie in Frankfurt sollte einer Mannschaft wie Borussia nicht passieren. Zwei, ich muss es leider so sagen, dämliche Tore in der Nachspielzeit, das ist zu viel, zumal die Eintracht recht bieder gespielt hat. Mit 17 Punkten steht Borussia nicht gut da, sie muss aufpassen, dass der Kontakt nach oben nicht schnell komplett abreißt. Das wäre sehr ärgerlich, es könnte sogar in die falsche Richtung gehen. Ein wenig besorgt bin ich schon.