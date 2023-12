Fan-Voting Wer wird DEG-Spieler des Monats November?

Bei der Düsseldorfer EG geht es voran – wenn auch in kleinen Schritten. Gut abzulesen ist das zum Beispiel an der Entwicklung des Punkteschnitts der Rot-Gelben in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Lag dieser im Oktober bei einem Punkt pro Spiel, steigerte sich der Wert im November um 0,3 auf 1,3 Zähler pro Partie. Große Sprünge waren damit nicht zu machen, und so steht die Mannschaft von Trainer Thomas Dolak auch im Dezember weiter in der unteren Tabellenhälfte auf Rang elf.