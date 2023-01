Borussias U23-Coach Polanski wagt den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere

Als Trainer von Borussias U23 liegt eine der Hauptaufgaben von Eugen Polanski darin, junge Spieler zu entwickeln. Nun macht der 36-Jährige selbst den nächsten Schritt in seiner Entwicklung: Als einer von 16 Trainern des aktuellen Jahrgangs hat Polanski in der vergangenen Woche die Pro-Lizenz-Ausbildung begonnen – lange unter dem Namen der Fußball-Lehrer-Ausbildung bekannt, ist das die höchste Trainer-Lizenz im deutschen Fußball. Die Ausbildung, die etwas länger als ein Jahr dauern wird, begann am Montag der vergangenen Woche mit dem ersten Präsenztreffen der 16 Teilnehmer in Frankfurt.