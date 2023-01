1800 Kilometer Strecke in fünf Tagen Witterung macht Borussias ursprüngliche Reisepläne zunichte

Um 22.56 Uhr, also etwa eine halbe Stunde nach Spielschluss, begann Daniel Farke am späten Mittwochabend auf der Pressekonferenz nach Borussias 0:1-Niederlage beim FC Augsburg mit seinen Ausführungen zum Spiel, neun Minuten später musste Farke nach der Beantwortung einer Frage dann auch schon wieder los: Die Abfahrt der Borussen aus der WWK-Arena war bereits im Vorfeld auf 23.10 Uhr terminiert, denn noch in der Nacht stand für die Gladbacher der Rückflug auf dem Programm – und das, obwohl bereits am Samstag (15.30 Uhr) das nächste Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim ansteht und die Borussen gerne in Augsburg genächtigt hätten, um von dort aus am Donnerstag ausgeruht in Richtung Kraichgau aufzubrechen.