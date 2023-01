„Mal Glücksgefühle, mal Enttäuschungen“ Sommer und Omlin reden über die heißen Tage ihrer Transfers

„Es war ein Hin und Her. Aber mein Stand war immer: Wenn Gladbach mich bekommt, darf Yann zu Bayern. Ich sprach mit mehreren Leuten im Verein: Der Präsident sagte klar Nein. Der Sportchef meinte, man könne es sich vorstellen, wenn man Ersatz finde. So klar, wie man mir an jenem Tag sagte, man würde mich nicht verkaufen, war für mich logisch, dass ich bei Montpellier bleiben werde. Ich hatte das Gefühl, dass es vorbei ist. Und es sollte nicht das einzige Mal bleiben, dass ich so fühlte“, sagte Omlin zu einem Gespräch am 10. Januar. Wenige Tage später stellte Borussias Sportdirektor Roland Virkus klar, Sommer nicht abzugeben. „Montpellier informierte mich, dass sie alles probiert hätten, aber dass sich die Bayern und Gladbach nicht einigen würden. Da dachte ich zum zweiten Mal, dass der Deal tot ist. Aber dann kam offenbar noch ein neues Angebot von den Bayern auf den Tisch“, sagte Omlin, der am 19. Januar schließlich nach Gladbach wechselte.