„Schlampig im Ballbesitz“ Farke kritisiert Borussias Offensivspiel – und ärgert sich über einen Pfiff

„Aus unseren offensiven Ballgewinnen in der gegnerischen Hälfte haben wir zu wenig gemacht. Wir waren zu unpräzise und technisch zu unsauber. So haben wir viel weniger Gefahr vor dem Tor ausgestrahlt als wir es hätten tun können“, sagte Farke, der sich über einen Pfiff des Schiedsrichters Daniel Schlager in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ärgerte: „Da kriegen wir einen unberechtigten Freistoß gegen uns. Wenn überhaupt war es ein Foul an meinem Spieler Ko Itakura.“ Der Japaner wollte einen hohen Ball per Kopf klären, Gegenspieler Ermedin Demirovic sprang von der Seite kommend ebenfalls hoch und touchierte Itakuras Ellenbogen leicht – durchaus ein Geschenk von Schlager.