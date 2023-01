Was Farke in Augsburg fordert Borussia wartet seit 291 Tagen auf einen Auswärtssieg

„Can they do it on a cold rainy night in Stoke?”, fragt der Engländer mit Blick auf hochveranlagte Mannschaften, die das nicht nur gegen Top-Gegner, sondern auch auswärts an einem kalten und regnerischen Abend in Stoke zeigen müssen. Die analoge Frage an Borussia würde lauten: „Kriegen Sie es auch in Augsburg hin an einem Mittwoch bei null Grad?“ Solch eine Bedeutung will Farke dem Spiel gar nicht beimessen. „Wir sind auswärts nicht auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Wir wissen schon, was wichtig ist, um Fußballspiele positiv zu gestalten“, sagte der 46-Jährige.