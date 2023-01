Nächste Niederlage Borussia verliert verdient mit 0:1 beim FC Augsburg

In Borussia Mönchengladbach und dem FC Augsburg trafen am Mittwochabend zum Hinrunden-Finale zwei Verlierer des 16. Spieltages aufeinander – und zwei Mannschaften, die jeweils eine Serie beenden wollten: Acht Partien in Folge konnten die Augsburger vor dem Duell mit Borussia nicht gewinnen. Gladbach wiederum wartete seit 291 Tagen auf einen Auswärtssieg, den es unter Trainer Daniel Farke in der Bundesliga überhaupt noch nicht gegeben hatte. Und ausgerechnet die FCA-Serie sollte an diesem Abend reißen.