Borussias Personallage Farke wird für Hoffenheim zwei späte Entscheidungen treffen müssen

Mönchengladbach · Borussias Trainer Daniel Farke betonte am Donnerstag nochmals, wie unzufrieden er mit der Offensivleistung seiner Mannschaft in Augsburg war. Ein Angreifer wird am Samstag in Hoffenheim wieder zur Verfügung stehen, bei zwei Teamkollegen ist ein Einsatz aber noch ungewiss.

26.01.2023, 18:39 Uhr