Kasey Keller machte 80 Pflichtspiele für Gladbach, das erste am 22. Januar 2005 mit 35 Jahren beim 1:0 gegen Arminia Bielefeld und das letzte mit 37 Jahren am 13. April 2007 beim 0:1 gegen den Hamburger SV. Die Fans nannten ihn „The Wall“. Besonderheit: Keller war der erste US-Amerikaner in Gladbach und wie vorher Jörg Stiel auch Kapitän. Besondere Siege feierte er, indem er Maskottchen Jünter zu Boden rang. Er war die erste Gladbacher Nummer 1 bei einer WM (2006). Kult-Faktor: Der Mann, der auf einer Hühnerfarm aufwuchs, hat „Bratpfannenhände“, ist Heavy-Metal-Fan, die Band „Barcelona“ hat ihm ein Lied gewidmet, in seinem Heimatort Lacey ist eine Straße nach ihm benannt und während seiner Zeit in Gladbach wohnte er in einem über 1000 Jahre alten Gemäuer.