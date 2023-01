Verletzung bei Augsburger Freistoß Borussias Christoph Kramer hat eine Gehirnerschütterung

Nach dem Wechsel habe Kramer mit seiner Spielweise der Mannschaft gefehlt, sagte Farke auf der Pressekonferenz. „Er hat uns gegen den Ball viel Stabilität und mit dem Ball viel Struktur gegeben. Das Niveau haben wir in der zweiten Halbzeit nie mehr erreichen können“, sagte Farke. Kramer kam wie schon in den Wochen zuvor auf der Zehnerposition zum Einsatz, sorgte in den ersten 45 Minuten aber auch nicht dafür, dass sich Borussia gefährliche Torchancen herausspielte.