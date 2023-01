4:1 bei der TSG Hoffenheim Hofmann und Stindl führen Gladbach zum ersten Auswärtssieg

Farke blieb sich treu und ließ Christoph Kramer, der nach der Gehirnerschütterung, die er sich beim 0:1 in Augsburg zugezogen hatte, wieder bereit war, erneut als Zehner auflaufen. Drei Änderungen gab es aber: Lars Stindl, in Augsburg gelbgesperrt, kam für Alassane Plea ins Spiel, Hofmann kehrte zurück, nachdem er in Augsburg erkrankt gefehlt hatte, und ersetzte Nathan Ngoumou, Joe Scally spielte anstelle Stefan Lainers hinten rechts.