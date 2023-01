„Die Jungs haben geliefert“ Borussia erfreut Trainer Farke beim 4:1 „in den kleinen Momenten“

Dass es nicht so kam, widerlegte zumindest an diesem Tag den Eindruck, dass es Borussia in den entscheidenden Phasen oftmals an Resilienz mangelt – die Bedeutung dieser Fähigkeit, sich gegen Widerstände zu wehren, predigt Farke seit seiner ersten Pressekonferenz als Trainer in Gladbach. „Offensiv haben wir noch mal einen Gang zugelegt und zwei richtig schöne Tore erzielt“, sagte Farke. Ohne aufs Datenblatt geschaut zu haben, mutmaßte er, dass auch die Statistiken von einem engen Spiel zeugten, obwohl das Ergebnis am Ende deutlich ausfiel. Und so war es auch: Beide Teams gaben fünf Schüsse aufs Tor ab, Hoffenheim produzierte 1,9 Expected Goals und Borussia 1,7, 50:50 Prozent stand es beim Ballbesitz, 77:79 bei der Pass- und 48:52 bei der Zweikampfquote, 118,3:117,9 Kilometer bei der Laufleistung.