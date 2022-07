Spiel in Lüttich, Turnier in Duisburg : Testspiel-Doppelpack wird auch zur Frage der Belastungssteuerung

Foto: dpa/Federico Gambarini 14 Bilder Borussias Terminkalender bis zum Saisonstart

Mönchengladbach Borussias Testspiel-Doppelpack mit Lüttich am Samstag und dem Duisburger Blitzturnier am Sonntag wird für Trainer Daniel Farke auch eine Frage der Belastungssteuerung. Welche Möglichkeiten Gladbachs Coach am Wochenende hat, und bei wem es eng werden könnte mit einem Einsatz.

Vor 20 Tagen startete Borussia in die Vorbereitung auf die kommende Saison, 16 Tage sind es nun noch bis zum ersten Pflichtspiel, der Partie in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals beim SV Oberachern. Damit haben Trainer Daniel Farke und sein Team die Vorbereitungs-Halbzeit bereits hinter sich. Und doch nimmt die Testphase nun nochmals richtig Fahrt auf. Alleine am kommenden Wochenende stehen 180 Testspielminuten auf dem Programm.

Doch nicht nur quantitativ schaltet Borussia nun nochmals einen Gang höher, sondern auch qualitativ: Am Samstag sind die Gladbacher beim zehnfachen belgischen Meister Standard Lüttich zu Gast (14 Uhr), am Sonntag treffen sie beim Blitzturnier des MSV Duisburg, das offiziell den sperrigen Namen „schauinsland reisen Cup der Traditionen“ trägt, unter anderem auf den spanischen Traditionsvereins Athletic Bilbao (17 Uhr). Zudem wird der Ausrichter um 16 Uhr der vierte Drittligist sein, gegen den Borussia in der laufenden Vorbereitung testet.

Bislang hatte es gegen die Duisburger Liga-Konkurrenten Rot-Weiss Essen, 1860 München und Viktoria Köln drei Siege mit insgesamt 15 erzielten Toren gegeben – was Farke sehr zufrieden stimmte. Doch zugleich sagte der Coach jüngst nach dem 5:2 gegen Köln: „Das Offensivspiel sieht schon sehr gut aus, trotzdem müssen wir weiter daran arbeiten. Es gilt, auf den Punkt topfit zu sein, wenn der DFB-Pokal und die Meisterschaft losgehen.“

Foto: dpa/Marius Becker 10 Bilder Das ist Daniel Farke

Die Tests bieten Farke eine gute Gelegenheit, die Spieler noch besser kennenzulernen und einiges personell auszuprobieren. Deswegen werden auch wieder alle spielfitten Profis genügend Einsatzzeit erhalten. Dass Farke schon einer möglichen ersten Elf die Chance gibt, sich über einen längeren Zeitraum einzuspielen, dürfte frühestens bei den beiden letzten Tests in der kommenden Woche gegen RKC Waalwijk (20. Juli) und gegen Real Sociedad San Sebastian (23. Juli) der Fall sein. Dafür sind die Spieler aktuell auch konditionell noch auf einem zu unterschiedlichen Niveau, da viele Nationalspieler erst im Verlauf des Trainingslagers in die Vorbereitung eingestiegen waren.

Trotzdem wird es interessant sein zu sehen, wie Farke das umfangreiche Test-Wochenende angehen wird. Er hat die Möglichkeit, an beiden Tagen mit dem kompletten Kader anzutreten und wie bisher jedem Spieler 45 Minuten Einsatzzeit zu geben. Oder er teilt den Kader in zwei Gruppen auf, absolviert mit dem einen Team am Samstag die Partie in Lüttich, mit dem anderen das Blitzturnier am Tag darauf. So würden erstmals dann viele Spieler deutlich mehr als 45 Minuten spielen. Alles eine Frage der Belastungssteuerung.

Ob Farke an einem der beiden Tage schon wieder Luca Netz und Ramy Bensebaini hinzunehmen kann, hängt davon ab, wie die beiden zuletzt mit dem Coronavirus infizierten Linksverteidiger die ersten Einheiten mit der Mannschaft seit Donnerstag wegstecken. Dagegen sollte der erste Einsatz von Stammtorwart Yann Sommer am Wochenende sicher sein, der Schweizer Nationalkeeper war bislang in den Testspielen geschont worden.

Auf Borussias Defensive dürfte generell am Samstag und Sonntag mehr Arbeit zukommen als bislang gegen die deutschen Drittligisten. Standard Lüttich gehört derzeit zwar nicht zur Spitze des belgischen Fußballs, verfügt aber über viel Erfahrung im Europapokal. Belgischer Meister war Standard zuletzt, als noch zwei spätere Borussen für Lüttich spielten. Dante gewann 2008 noch den Titel in Belgien, ehe er sich in der Winterpause 2008/09 der Borussia anschloss. Teamkollege Igor de Camargo feierte 2009 noch eine weitere Meisterschaft, er wechselte erst 2010 nach Gladbach.