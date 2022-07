Bis 25 Grad : Sommer kehrt am Wochenende nach Nordrhein-Westfalen zurück

Foto: dpa/Robert Michael Infos Sport bei Hitze – diese 10 Tipps sollten Sie mit in die Sonne nehmen

Essen Nach kühleren Tagen wird es am Wochenende in Nordrhein-Westfalen langsam wieder sommerlich. Am Freitag bleibt es zunächst noch überwiegend wolkig.

Im Norden Nordrhein-Westfalens kann es am Wochenende zu einzelnen, meistens leichten Regenschauern kommen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Temperaturen sollen bei einer leichten Brise auf 21 bis 23 Grad steigen. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen laut DWD wieder auf Tiefstwerte von 12 Grad.

Am Samstag zeigt sich der Nordosten wolkig und mit örtlich kleinen Schauern. Im Südwesten wird es dagegen heiter bis wolkig, es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen nach DWD-Angaben bei recht mäßigem Nordwestwind auf bis zu 25 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt es bei Tiefstwerten von 8 Grad trocken.

Am Sonntag wird es im gesamten Bundesland wolkenlos bis heiter, regnen soll es nicht. Nachmittags könnten die Temperaturen dann bei schwachem Wind auf bis zu 29 Grad steigen, im Rheinland werden örtlich sogar 30 Grad erwartet, so der DWD. In der Nacht zum Montag bleibt es klar und niederschlagsfrei.

(chal/dpa)