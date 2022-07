Borussias Hofmann : „Kann nicht sagen, dass ich auf jeden Fall verlängere“

Mönchengladbach Für Borussia Mönchengladbach steht eine Vertragsverlängerung mit Jonas Hofmann ganz oben auf der Wunschliste. Hofmann selbst will sich dabei nicht in die Karten schauen lassen, hat sich nun aber zu seiner Zukunft geäußert. Dabei gibt es ein Szenario, das der Klub auf jeden Fall verhindern will.

Seinem neuen Trainer Daniel Farke hat Jonas Hofmann bereits angedeutet, wie er Borussia Mönchengladbach in der kommenden Saison helfen kann. Der 30-Jährige, der am Donnerstag seinen runden Geburtstag feierte, erzielte wenige Tage nach seinem Trainingseinstieg gleich einen Treffer beim 6:0-Sieg gegen den TSV 1860 München. Gegen Viktoria Köln traf Hofmann dann in dieser Woche beim 5:2-Erfolg sogar doppelt. Zwar waren die Duelle mit den Drittligisten keine Härtetests für die Bundesliga, doch in beiden Spielen zeigte Hofmann, dass er sich auf der rechten Offensivposition im 4-2-3-1-System zurechtzufinden weiß.

Stellt sich die Frage, wie konkret Farke mit Hofmann, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft, planen kann. „Stand jetzt spiele ich zu 100 Prozent weiter in Gladbach – ich habe ja noch ein Jahr Vertrag“, sagte Hofmann nun gegenüber der „Bild“. „Dass wir nicht international spielen, ist für mich nicht der ausschlaggebende Punkt. Ich fühle mich in Gladbach wohl, ich habe auch schon mit Sportdirektor Roland Virkus gesprochen und wir werden uns weiter austauschen“, sagte der Nationalspieler und kündigte an, die Gespräche mit dem Klub in den nächsten „ein, zwei Wochen“ fortzuführen.

Um keinen ablösefreien Abgang zu riskieren, wäre eine Vertragsverlängerung für Borussia das beste Szenario. Der bevorstehende Wechsel von Breel Embolo zur AS Monaco und die damit verbundene Ablösesumme kann helfen, Hofmann finanziell ein lukratives Angebot zu unterbreiten. Er selbst scheint keinen Druck zu verspüren, schließlich sitzt er als Spieler mit einer einjährigen Vertragslaufzeit ohnehin am längeren Hebel. „Ob es eine Verlängerung gibt, das werden wir sehen. Das wird sich aus den Gesprächen ergeben. Fakt ist: Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, dass ich auf jeden Fall verlängere – ich kann aber auch nicht sagen, ich gehe auf jeden Fall“, sagte Hofmann und legt sich mit seinen Aussagen bewusst nicht fest.

Der Offensivspieler weiß, dass in diesem Jahr noch die WM in Katar ansteht, für die er von Hansi Flick im Trainingslager am Tegernsee eine Turnier-Garantie ausgesprochen bekam. Statt einer Verlängerung könnte er das Turnier nutzen, um sich weiter ins Schaufenster anderer Vereine zu spielen, um dann 2023 zum Nulltarif zu wechseln – was Virkus und Borussia unbedingt verhindern wollen. Hofmann bezeichnet die Kommunikation mit Virkus und Chefscout Steffen Korell als „1a“.