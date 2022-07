5:2-Erfolg : Borussia dreht gegen Viktoria Köln spät auf und siegt klar

Foto: Dirk Paeffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 8 Bilder Borussias 4:1-Erfolg gegen Viktoria Köln in Bildern

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat mit dem 5:2-Sieg gegen Viktoria Köln im dritten Testspiel den dritten Sieg gefeiert. Zu verdanken war das vor allem den Spielern, die in der zweiten Halbzeit auf dem Platz standen. Zuvor tat sich die Elf von Daniel Farke offensiv schwer.

Sie hatten sich beide noch einige Takte zu sagen: Hannes Wolf und Marcel Risse suchten im Testspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Viktoria Köln am Mittwochabend nach einer halben Stunde noch mal das Vier-Augen-Gespräch. Zuvor hatte Wolf dem ehemaligen Spieler des 1. FC Köln auf der linken Außenbahn einen Beinschuss verpasst und ihn ins Leere laufen lassen. Risse, ein erfahrener Mann, revanchierte sich mit einer Grätsche, die Wolf zu Boden zwang. Der Gladbacher konnte weiterspielen, doch beide diskutierten die Szene anschließend noch aus und lieferten sich bis zur Halbzeit weitere verbale Duelle.

Es war bis dato auf dem Fohlenplatz am Borussia-Park eine der nennenswertesten Aktionen, sportlich taten sich die Borussen deutlich schwerer als zuletzt – vor allem, was das Herausspielen von Torchancen betraf. Wolf selbst hatte in der Anfangsphase nach einem Zuspiel von Alassane Plea die beste Chance, zielte aus halblinker Position allerdings knapp drüber.

Auf der Gegenseite konnte Torhüter Moritz Nicolas einen Versuch aus spitzem Winkel von Kevin Lankford im Eins-gegen-Eins entschärfen. Ansonsten verpufften zahlreiche Angriffsversuche der Gladbacher, was an Ungenauigkeiten beim letzten Pass und am gutstehenden Drittligisten lag. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff durften die rund 1500 Zuschauer dann aber doch jubeln: Florian Neuhaus wurde von Plea vor dem Sechzehner angespielt und schlenzte den Ball aus etwa 20 Metern flach zum 1:0 (39.) in die rechte Ecke.

Mit Ausnahme von Nicolas, der gegen seinen Ex-Klub weitermachen durfte, und Kramer, der in die Innenverteidigung rückte, wechselte Trainer Daniel Farke in der Halbzeit komplett durch. Mit Marcus Thuram, Jonas Hofmann, Lars Stindl und dem jungen Yvandro Borges Sanches entwickelte Borussia nun mehr Zug zum Tor. Simon Walde legte mit seinem Schuss aus spitzem Winkel für Hofmann auf, der mit seinem Schuss allerdings an der Latte scheiterte. Kurz darauf konnte sich der Kölner Torhüter Ben Voll bei einem Schuss von Stindl auszeichnen, musste in der 58. Minute aber wieder hinter sich greifen. Hofmann hatte dieses Mal aus dem Gewühl heraus präziser abgeschlossen, so stand es 2:0.

Zwei Minuten später war Stindl erfolgreich, der mit einem Volleyschuss aus 17 Metern zum 3:0 (61.) traf. Nun hatten die Borussen das Spiel eigentlich komplett im Griff, schenkten den Gästen dann allerdings den Anschlusstreffer. Nicolas wollte im Spielaufbau einen Pass auf Oscar Fraulo spielen, erreichte mit seinem Anspiel aber Patrick Sontheimer, der den Ball im leeren Tor unterbringen konnte (64.). Ein ähnliches Missgeschick war dem Keeper bereits beim 4:2-Sieg gegen Rot-Weiss Essen passiert.

An der Dominanz der Borussen in der zweiten Halbzeit änderte das aber nichts. Joe Scally stellte den Drei-Tore-Abstand mit einem Schuss ins linke untere Eck wieder her, zuvor hatte Thuram für den US-Amerikaner aufgelegt. Doch der Drittligist, für den die Saison am übernächsten Wochenende startet, konnte durch Ben Hompech (83.) erneut verkürzen.

Den Schlusspunkte setzte Hofmann, der wenige Stunden vor seinem 30. Geburtstag vom Elfmeterpunkt zum 5:2 traf (86.). Zuvor war Joe Scally gefoult worden. Danach passierte nichts mehr, für Borussia und Farke war es der dritte Sieg im dritten Testspiel. Am Wochenende stehen das Freundschaftsspiel bei Standard Lüttich (Samstag, 14 Uhr) und das Blitzturnier in Duisburg (Sonntag, ab 16 Uhr) auf dem Programm.

Nicht einsatzfähig waren am Mittwoch Luca Netz (Aufbautraining nach Coronainfektion), Ramy Bensebaini (Coronainfektion), Manu Koné (Knieprellung), Jacbob Italiano (Muskelverletzung) und Jordan Beyer (Muskelverletzung im Oberschenkel). Breel Embolo stand nicht im Kader, da sich bei ihm ein Wechsel zur AS Monaco anbahnt. Die Torhüter Yann Sommer und Tobias Sippel absolvierten am Mittwoch ein intensives Training und gehörten planmäßig ebenfalls nicht zum Aufgebot, verfolgten die Partie allerdings gemeinsam mit den anderen Spielern vom Rand des Spielfeldes.