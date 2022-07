Fußball, Testspiele : 04/19 besiegt Überruhr, die Reserve unterliegt der SSVg

Ratingen Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 hat im zweiten Vorbereitungsspiel den ersten Sieg gefeiert, beim 4:2 gegen Blau-Gelb Überruhr erzielen zwei Spieler ihr erstes Tor für Ratingen. Die Reserve unterliegt dem Bezirksliga-Absteiger SSVg Heiligenhaus 0:3.

Der hatte nach dem 0:7 im ersten Test bei Regionalligist Wuppertaler SV noch Mängel in der defensiven Stabilität ausgemacht und gefordert, dass sein Team nun gegen den Bezirksligisten mehr mit Ball agieren müsse. Das trug früh Früchte: Tom Hirsch, Zugang vom Neu-Oberligisten MSV Düsseldorf, erzielte bereits nach zehn Minuten sein erstes Tor für sein neues Team, Emre Demircan legte wenig später das 2:0 nach (19.). Dann passierte länger nichts auf der Anzeigetafel, bis es zum ersten Gegentor kam. Positiv: Die Ratinger antworteten direkt, in Pierre Nowitzki traf ein weiterer Zugang nur zwei Minuten nach dem 1:2 (76.). Und auch auf das 2:3 hatte 04/19 eine schnelle Antwort parat, Rückkehrer Yassin Merzagua erzielte drei Minuten nach dem Anschluss der Essener Gäste den Endstand (90.).

Die Reserve von Ratingen 04/19 hat sich derweil am Mittwochabend nicht mit Ruhm bekleckert: Beim Bezirksliga-Absteiger SSVg Heiligenhaus verlor der Bezirksligist mit 0:3 (0:1). Christos Karakitsos (24.) brachte die Hausherren an der Talburgstraße vor der Halbzeit in Führung, nach dem Seitenwechsel erhöhten Altin Imeri (47.) und Murad Ali Khan (53.). Während das SSVg-Trainer Daniel Reuter gefallen haben dürfte, war es für den neuen Ratinger Trainer Ali Basboga alles andere als ein Einstand nach Maß. Die Angaben im Spielbericht sind nicht vollständig, deshalb gibt es keine weitere Statistik.