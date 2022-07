5:0-Sieg in Verl : BVB gewinnt Testspiel auch ohne seine Stars

Dortmunds Youssoufa Moukoko beim Training. (Symbolfoto) Foto: dpa/Bernd Thissen

Verl Borussia Dortmund hat auch sein drittes Vorbereitungsspiel auf die Saison souverän gewonnen. Viele Zugänge und etablierte Spieler fehlten bei der Partie mit vielen sehenswerten Toren noch.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund hat auch sein drittes Testspiel in der Saisonvorbereitung gewonnen. Mit Kapitän Marco Reus in der Startaufstellung setzte sich das Team von Trainer Edin Terzic am Donnerstag beim Drittligisten SC Verl souverän mit 5:0 (4:0) durch.

Im ausverkauften Verler Stadion brachte Nachwuchsspieler Ole Pohlmann (16.) den BVB aus kurzer Distanz in Führung, ehe Youssoufa Moukoko (28./42.) und Mahmoud Dahoud (37.) mit sehenswerten Treffern den Halbzeitstand herstellten. Nach der Pause verwandelte Linksverteidiger Prince Aning (54.) einen Foulelfmeter, den der 18-Jährige zuvor selbst herausgeholt hatte.

In Abwesenheit der Zugänge Sebastien Haller (Amsterdam), Niklas Süle (München), Nico Schlotterbeck (Freiburg), Karim Adeyemi (Salzburg) und Salih Özcan und weiterer Nationalspieler wie Jude Bellingham und Julian Brandt, die erst am Montag in die Saison-Vorbereitung eingestiegen waren, gelang dem BVB vor gut 5000 Zuschauern ein phasenweise sehenswert herausgespielten Sieg.

Am Freitag reist der BVB ins Trainingslager nach Bad Ragaz. In der Schweiz testet das Terzic-Team gegen die spanischen Erstligisten FC Valencia (18. Juli) und FC Villarreal (22. Juli). Das erste Pflichtspiel folgt am 29. Juli in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittligist 1860 München.

(rent/sid/dpa)