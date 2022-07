Runder Geburtstag : Spätstarter Hofmann ist mit 30 Jahren so wertvoll wie nie für Borussia

Spätstarter Hofmann ist mit 30 Jahren so wertvoll wie nie für Borussia

Mönchengladbach Jonas Hofmann feiert am Donnerstag seinen 30. Geburtstag. Er vergrößert damit die Ü30-Fraktion im Kader der Gladbacher. Borussia will den Offensiv-Allrounder, der zu den Wechselkandidaten zählt, noch lange im Klub halten – und das aus gutem Grund.

Diesen Status hat sich Hofmann in Gladbach hart erarbeitet, und es war ein langer Weg bis dorthin. Als der gebürtige Heidelberger im Januar 2016 von der Dortmunder zur Gladbacher Borussia wechselte, hatte er zunächst mit den Erwartungen an einen Acht-Millionen-Einkauf zu kämpfen. Gerecht werden konnte er ihnen nicht, auch wenn sich seine Einsatzzeiten stetig steigerten, doch fehlte vor allem die Effizienz. Und als er im Frühjahr 2017 endlich seine ersten Treffer im Gladbach-Trikot erzielte, waren diese letztlich eher mit Enttäuschungen verbunden: Trotz seiner Tore im Achtelfinale der Europa League auf Schalke sowie im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Frankfurt schied Gladbach jeweils aus.

Die Wende zum Guten brachte eine Systemumstellung unter Trainer Dieter Hecking im Sommer 2018. Hofmann war dabei Teil einer Doppelacht, nun ließen auch die ersten Bundesligatreffer für Gladbach nicht mehr lange auf sich warten. Zum Leistungsträger aufgestiegen, machte er indes in den vergangenen beiden Spielzeiten nochmals einen Entwicklungsschritt. Mit noch mehr Torgefahr – als Schütze wie als Vorlagengeber – und noch mehr Konstanz wurde er gar ein Thema für die Nationalmannschaft.

Und da auch Bundestrainer Hansi Flick auf den vielseitig einsetzbaren Hofmann, der vergangene Saison mit zwölf Treffern Borussias bester Torschütze war, nicht mehr verzichten will, gab er dem Gladbacher jüngst praktisch schon ein Ticket für den WM-Kader in die Hand. Doch ist Hofmann bei der Weltmeisterschaft in Katar Ende des Jahres noch ein Borusse?